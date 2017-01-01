"Нелояльных" педагогов теперь можно будет уволить (+ОПРОС) (4)

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Общество | 1 января 2017 года, 21:47

С 1 января 2017 года вступают в силу так называемые поправки о лояльности в Законе об образовании, которые оговаривают случаи, когда нелояльные педагоги могут лишиться работы.

Так, поправки предусматривают для работодателя возможность незамедлительно прекращать трудовые правовые отношения с руководителем учебного заведения или педагогом, если констатировано, что он нелоялен Латвии и ее Конституции или в процессе обучения формирует у учащихся неправильное отношение к себе, другим, работе, природе, культуре, обществу и государству.

Законопроект разработан с целью по возможности предотвратить риски для интересов государства и общества, демократии, безопасности и развития, которые могли бы возникнуть из-за противоправных действий руководителя учебного заведения или педагога, нелояльного Латвии и ее Конституции, а также ограничить нерациональное использование средств госбюджета.

Сейм принял так называемые поправки о лояльности 23 ноября прошлого года. Изменения в законе поддержали 56 депутатов, против проголосовали 35 парламентариев.

Комментарии 4
16181 час назад
надо уже серьёзно подумать об уплате налогов.Надоело ............всё дорожает,треть населения без гражданства,появляются какие то нелояльные,пенсии не будет.Пусть налоги платят только лояльные.Вот тогда и посмотрим как пойдут дела.
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Крик1 час назад
С другой стороны ослов не могут учить орлы, тем более тех ослов, которые в угоду идиотам "стучат" копытами на орлов.
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это близко к реалиям1 час назад
http://www.lsm.lv/ru/statja/analitika/nemeckie-eksperti-opredelili-mesto-latvii-v-spravedlivoy-evrope.a210457/?utm_source=inboxrus&utm_campaign=news&utm_medium=email
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