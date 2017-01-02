Новый год по версии Полиции безопасности: агрессивная Россия и терроризм (18)

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Общество | 2 января 2017 года, 09:14

Полиция безопасности (ПБ) считает, что основными проблемами в сфере национальной безопасности в этом году будут агрессивная внешняя политика России и угроза терроризма.

Как заявили в ПБ, спецслужбы намерены заниматься предотвращением противоправных действий на июньских выборах самоуправлений в Латвии.

Кроме того, ПБ все больше внимания уделяет процессам в информационном пространстве, где увеличивается объем ложной или заведомо искаженной информации, что может существенно повлиять на общественно-политические процессы в стране и тем самым создать риски для национальной безопасности. По мнению ПБ, данная тенденция будет актуальна и в 2017 году.

В середине декабря на заседании консультативного совета экспертов антитеррористического центра был сделан вывод, что произошедшие и предотвращенные в 2016 году террористические акты свидетельствуют о том, что несмотря на интенсивные антитеррористические меры уровень угрозы, создаваемой исламистскими террористами, в ближайшем будущем в Европе не снизится.

На заседании было подчеркнуто, что несмотря на низкий уровень террористической угрозы в Латвии ПБ в сотрудничестве с другими участвующими в антитеррористических мероприятиях учреждениями продолжает целенаправленно развивать национальную антитеррористическую систему, обеспечивая ее готовность оперативно и эффективно реагировать на угрозы терроризма в случае их увеличения.

После недавнего теракта в Берлине ПБ также заявила, что уровень террористической угрозы в Латвии остается низким. Несмотря на это, ПБ постоянно проводит анализ ситуации и интенсивно сотрудничает с иностранными партнерскими службами, чтобы в случае увеличения угрозы терроризма оперативно ввести дополнительные профилактические антитеррористические меры.

В ноябре ПБ сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже. Позже выяснилось, что им является работник ГАО "Латвияс дзелзцельш". ПБ не сообщает, в пользу какой страны велся шпионаж, однако в отчете о деятельности ПБ за 2015 год говорится, что по-прежнему основные риски в сфере контрразведки для Латвии создают российские спецслужбы.

Комментарии 18
вова4 часа назад
Коррупция , засилье чиновников и отсутствие внятной программы по развитию экономики страны , вот главные угрозы .
А Россия сама с перепугу транзит заворачивает от непредсказуемых прибалтийских друзей ВОС-ШИНГТОНА , которые начали на антикварных танках разезжать.
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Крик4 часа назад
Агрессивная Россия??? Вот за этим Маккейн и приезжал сюда, ну а найти на нашей Земле этносов ср&щих в сторону России не составляет никакого труда, думаю что его прямо подвели к вольеру и показывали поголовье не изменяющих своему фюреру. Как вы надоели млять, могила не всегда горбатых исправляет.
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Главная новость!4 часа назад
Путин и Трамп!!! (конец помощи недобиткам!!!)
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