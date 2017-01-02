Общество |

В первую неделю 2017 года приложение WhatsApp может перестать работать на миллионах устаревших мобильных устройств, пишет Daily Express.

Разработчики сообщили, что приложение перестанет работать для iPhone 3GS, устройств Windows Phone 7 и смартфонов с ОС Android 2.1, Android 2.2 и IOS 6.

Отмечается, что поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.