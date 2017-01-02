Минкультуры про иск строителей за "Замок света": мы им ничего не должны! (2)

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Общество | 2 января 2017 года, 13:31

Министерство культуры полностью рассчиталось со строителями нового здания Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) - Объединением национальных строительных компаний, сообщила руководитель отдела общественных отношений министерства Лита Кокале.

В соответствии с заключенным 15 мая 2008 года договором и подтверждением заключительного платежа строительным надзирателем "Hill International" Минкультуры произвело последний платеж за строительство ЛНБ на сумму 104 904 евро.

Как сообщалось, Минкультуры полностью отвергает иск строителей на сумму 22,48 млн евро, в свою очередь строительные компании заявляют, что обратятся в суд для взыскания данной суммы с министерства.

Минкультуры считает требования строителей запросом уже на дополнительное финансирование, в свою очередь, строители подчеркивают, что эта сумма состоит из не оплаченных министерством работ, пеней и процентов.

Комментарии 2
692511 минут назад
Как же достали со своим замком света,сколько бобла в не вбухано уже,сколько можно было больниц на эти деньги отремонтировать,а до сих пор создает проблемы на ровном месте!!!Этот замок света тупо кормушка для правящих.распил бюджета страны,и не более!Проще было бы его снести к чертям собачьим!Сколько бы нервов и денег наших бы это сэкономило!
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Aleksejs Patasev10 минут назад
Правильно премии себе выплачивают значит деньги есть пусть делятся !!!
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