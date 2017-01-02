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Министерство культуры полностью рассчиталось со строителями нового здания Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) - Объединением национальных строительных компаний, сообщила руководитель отдела общественных отношений министерства Лита Кокале.

В соответствии с заключенным 15 мая 2008 года договором и подтверждением заключительного платежа строительным надзирателем "Hill International" Минкультуры произвело последний платеж за строительство ЛНБ на сумму 104 904 евро.

Как сообщалось, Минкультуры полностью отвергает иск строителей на сумму 22,48 млн евро, в свою очередь строительные компании заявляют, что обратятся в суд для взыскания данной суммы с министерства.

Минкультуры считает требования строителей запросом уже на дополнительное финансирование, в свою очередь, строители подчеркивают, что эта сумма состоит из не оплаченных министерством работ, пеней и процентов.