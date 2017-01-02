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Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" получила второй из 20 заказанных самолетов "Bombardier" CS300.

Самолет с регистрационным номером YL-CSB вылетел из Монреальского аэропорта вскоре после полуночи 31 декабря по местному времени и прибыл в Ригу 1 января. Длительность полета составила семь часов и 11 минут. Самолет без остановки пролетел расстояние от Канады до Латвии в 6582 км.

Как сообщалось, первый самолет CS300 был встречен в Рижском аэропорту 20 ноября. 14 декабря он совершил первый коммерческий рейс в столицу Нидерландов. В аэропорту Амстердама произошло "посвящение" CS300 – самолет встретили 12 служебных машин, которые сопровождали новый Bombardier до полной остановки, а также две пожарные машины, полностью облившие самолет водой.

Салон "Bombardier" CS300 вмещает 145 мест в двух классах - бизнес и экономическом. Всего авиакомпания заказала двадцать таких самолетов.