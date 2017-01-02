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На латвийском портале ss.lv появилось объявление, в котором предлагается за 100 евро приобрести воду, "заряженную" президентом России Владимиром Путиным, мэром Риги Нилом Ушаковым и другими известными политиками.

"Вода, заряженная лидерами мировых держав: В. Путин, Н. Ушаков, М. Кучинскис и Р. Вайонисом. Поможет справиться с похмельем, обезвоживанием, безплодием и многими другими недугами. Срок годность водички не ограничена. Держал для себя, но не пригодилась", -- гласит объявление (орфография и стиль автора сохранены -- прим. MixNews.lv).

Фото, иллюстрирующие объявление, демонстрируют, что "заряжалась" вода с помощью телевидения -- во время обращений лидеров к стране в минувшую новогоднюю ночь.

Объявление появилось на сайте в 00.24 1 января 2017 года, на данный момент его просмотрели 820 человек.

Фото: скриншот ss.lv