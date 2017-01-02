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Общественная организация по поиску пропавших людей Bezvests.lv обобщила сведения о проделанной за прошлый год работе и поблагодарила всех своих помощников за труд, за энергию, за бескорыстную помощь.

"Дорогие наши добровольцы - и те, кто регулярно участвует во всех поисках, и те, кто приезжает на поисковые мероприятия Bezvests.lv время от времени! Большое спасибо вам за добрые сердца, вашу энергию и время и бескорыстную помощь!", - сказано в сообщении.

"Уважаемые неравнодушные читатели нашей страницы в Facebook, которые активно делятся оперативной информацией о пропавших людях, сопереживают и морально поддерживают людей, в дом которых пришла беда, - мы тоже Вас благодарим! Ваша помощь очень важна и востребована!", - пишет Bezvests.

Также организация поблагодарила латвийские СМИ за оперативную публикацию информации о пропавших без вести людях, благодаря чему удается найти людей живыми и невредимыми.

"Дорогие наши журналисты - интернет-порталов, радио, телевидения, газет! Благодарим вас за регулярные оперативные публикации объявлений о розыске людей и другой важной информации! Благодаря своевременной публикации в интернете или объявлению по радио порой удается найти человека в считанные часы - живым и невредимым", - сказано в сообщении.

"Все мы вместе делаем большое и нужное дело! Поверьте, люди, без Ваших добрых сердец, чуткости, готовности отложить дела и прийти на помощь незнакомым людям, не было бы организации, волонтерам Bezvests.lv не удавалось бы находить столько людей и радовать столько семей! Спасибо всем, кто в этом году поддерживал нас финансово или оборудованием, всем, кто звонил на благотворительный телефон и делал пожертвования - мы оценили вашу помощь - вы сделали свой важный вклад в поиск людей", - благодарят поисковики.

Bezvests шлет низкий поклон тем добровольцам, кто уже не первый год с нами (организация работает в Латвии уже восьмой год). А также выражает радость тем, кто присоединился к организации, а также тем, кто еще в раздумьях, но уже присоединился к группе Bezvests.lv SOS и выезжает на поиски периодически.

Bezvests желает всем в Новом году быть такими же отзывчивыми на нужды других людей.

"Всех, всех поздравляем с наступившим 2017-м годом! Желаем вам оставаться такими же чуткими и отзывчивыми, без долгих раздумий помогать словом и делом тем, кто нуждается в поддержке. Пусть новый год принесет вам силы справляться с любыми жизненными испытаниями, здоровье и радость! А в сложные минуты, если они все же будут, пусть верные друзья, любящие родные или добрые коллеги всегда окажутся рядом. Счастья вам", - сказано в сообщении поисковиков. И главное - не теряйтесь!