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С сегодняшнего дня в Клинической университетской больнице Страдиня прекращен прием крови у доноров, сообщила представитель больницы Ласма Силе.

Отделение заготовки крови в больнице с сегодняшнего дня закрыто.

Ближайшее место, где доноры могут сдать кровь - Государственный центр доноров крови (ГЦДК) на ул. Селпилс, 9. В больнице продолжает работу кабинет, координирующий выдачу крови отделениям и получение необходимых компонентов крови у ГЦДК.

Как пояснила Силе, больница несла убытки, так как кровь здесь сдавали в среднем лишь примерно 15 доноров в день. Кроме того, для продолжения работы отделения заготовки крови пришлось бы вкладывать средства в новые технологии. Около 80% крови больница получает у ГЦДК и лишь 20% доноры сдавали на месте.

Работникам отделения заготовки крови предложена работа в других структурных подразделениях больницы.