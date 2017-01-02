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Пользователи латвийского сегмента Twitter жалуется на короткие новогодние выходные. Часть пользователей признает, что новогодние праздники их очень утомили, поэтому предлагают и после встречи Нового года давать людям выходной.

Так, одна из пользовательниц Twitter 1 января написала: "И это все? Завтра на работу?!".

Un tas arī viss? Rīt uz darbu?! — Elza Kastenasa (@ElzaLuste) January 1, 2017

Член правления ассоциации поддержки Слабослышащих Латвии "Sadzirdi.lv" Байба Бицена жалуется на короткие выходные: "Ну вот, эти новогодние выходные были слишком короткими".

Nudien, šitās Vecgada-Jaungada brīvdienas bija par īsu. https://t.co/NRGC1LbzIm — Baiba Bicēna (@BaibaBicena) January 2, 2017

Пользовательница Twitter Либарте считает, что необходимо ввести пост-праздничный выходной, ну или хотя бы сокращенный рабочий день: "Сокращенный рабочий день надо ввести как до, так и после праздников".

Īso darba dienu vajag ne vien pirms svētkiem, bet arī pēc. — Libarte (@libarte) January 2, 2017

Также и бывшему политику, ныне предпринимательнице Линде Абу Мери кажется, что многих бы порадовал дополнительный выходной после праздников: "Если бы сегодня был выходной, то у людей бы был ясный ум".

Ja šodien būtu brīvdiena, cilvēkiem kādu laiku būtu labs prāts — Linda Abu Meri (@lindaabumeri) January 2, 2017

В свою очередь председатель правления Lattelecom Гатис Кокинс указал на преимущества коротких выходных."Может быть календарь скуп для нас как для индивидов, но короткие выходные хорошо скажутся на ВВП страны и на здоровье жителей.

Varbūt kalendārās sakritības ir skaudras mums kā indivīdiem, bet īsās brīvdienas būs nākušas par labu LV IKP un iedzīvotāju veselībai. — Gatis Kokins (@GatisKokins) January 2, 2017

Другой пользователь Twitter Янис Дрейманис удивлен отсутствием еще одного выходного дня. "Я не понимаю, почему алкогольное лобби еще не "позаботилось" о выходном 2 января, если праздник выпадает на выходной".