Латвийцы жалуются на слишком короткие новогодние праздники (+ОПРОС) (14)
Пользователи латвийского сегмента Twitter жалуется на короткие новогодние выходные. Часть пользователей признает, что новогодние праздники их очень утомили, поэтому предлагают и после встречи Нового года давать людям выходной.
Так, одна из пользовательниц Twitter 1 января написала: "И это все? Завтра на работу?!".
Un tas arī viss? Rīt uz darbu?!— Elza Kastenasa (@ElzaLuste) January 1, 2017
Член правления ассоциации поддержки Слабослышащих Латвии "Sadzirdi.lv" Байба Бицена жалуется на короткие выходные: "Ну вот, эти новогодние выходные были слишком короткими".
Nudien, šitās Vecgada-Jaungada brīvdienas bija par īsu. https://t.co/NRGC1LbzIm— Baiba Bicēna (@BaibaBicena) January 2, 2017
Пользовательница Twitter Либарте считает, что необходимо ввести пост-праздничный выходной, ну или хотя бы сокращенный рабочий день: "Сокращенный рабочий день надо ввести как до, так и после праздников".
Īso darba dienu vajag ne vien pirms svētkiem, bet arī pēc.— Libarte (@libarte) January 2, 2017
Также и бывшему политику, ныне предпринимательнице Линде Абу Мери кажется, что многих бы порадовал дополнительный выходной после праздников: "Если бы сегодня был выходной, то у людей бы был ясный ум".
Ja šodien būtu brīvdiena, cilvēkiem kādu laiku būtu labs prāts— Linda Abu Meri (@lindaabumeri) January 2, 2017
В свою очередь председатель правления Lattelecom Гатис Кокинс указал на преимущества коротких выходных."Может быть календарь скуп для нас как для индивидов, но короткие выходные хорошо скажутся на ВВП страны и на здоровье жителей.
Varbūt kalendārās sakritības ir skaudras mums kā indivīdiem, bet īsās brīvdienas būs nākušas par labu LV IKP un iedzīvotāju veselībai.— Gatis Kokins (@GatisKokins) January 2, 2017
Другой пользователь Twitter Янис Дрейманис удивлен отсутствием еще одного выходного дня. "Я не понимаю, почему алкогольное лобби еще не "позаботилось" о выходном 2 января, если праздник выпадает на выходной".
Es nesaprotu, kā alkohola lobijs vēl nav ielobējis 2. janvāri par brīvdienu, ja tas iekrīt darbdienā.— Jānis Dreimanis (@janis_dreimanis) January 1, 2017