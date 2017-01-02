Латвийцы жалуются на слишком короткие новогодние праздники (+ОПРОС) (14)

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Общество | 2 января 2017 года, 17:07

Пользователи латвийского сегмента Twitter жалуется на короткие новогодние выходные. Часть пользователей признает, что новогодние праздники их очень утомили, поэтому предлагают и после встречи Нового года давать людям выходной.

Так, одна из пользовательниц Twitter 1 января написала: "И это все? Завтра на работу?!".

Член правления ассоциации поддержки Слабослышащих Латвии "Sadzirdi.lv" Байба Бицена жалуется на короткие выходные: "Ну вот, эти новогодние выходные были слишком короткими".

Пользовательница Twitter Либарте считает, что необходимо ввести пост-праздничный выходной, ну или хотя бы сокращенный рабочий день: "Сокращенный рабочий день надо ввести как до, так и после праздников".

Также и бывшему политику, ныне предпринимательнице Линде Абу Мери кажется, что многих бы порадовал дополнительный выходной после праздников: "Если бы сегодня был выходной, то у людей бы был ясный ум".

В свою очередь председатель правления Lattelecom Гатис Кокинс указал на преимущества коротких выходных."Может быть календарь скуп для нас как для индивидов, но короткие выходные хорошо скажутся на ВВП страны и на здоровье жителей.

Другой пользователь Twitter Янис Дрейманис удивлен отсутствием еще одного выходного дня. "Я не понимаю, почему алкогольное лобби еще не "позаботилось" о выходном 2 января, если праздник выпадает на выходной".

Комментарии 14
1231 час назад
Конечно должны,только фиг сделают ибо государство на свой народ давно срет с высокой горки,они не по нимают что во время праздников человек тоже может устать )
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Ярослава Гордая48 минут назад
А кто будет зарабатывать на премии наших пресловутых депутатов???Выходных много не бывает особенно когда на работу идешь как на каторгу.
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Igor Shnigir1 час назад
У кого то они хоть были а ктота пахал 30 31 и 1, 2
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