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Отдельные государственные учреждения порадовали своих работников перед новогодними праздниками мотивирующими доплатами и щедрыми премиальными, пишет Latvijas Avīze.

Министерство экономики согласно закону и правилам внутреннего распорядка в декабре выплатило митивирующие доплаты в размере 20-30 от зарплаты 31 сотруднику ведомства. Еще большие премии в размере 70–100% от заработной платы - вручены трем работникам.

В свою очередь премиальные в Бюро по предотвращение и борьбе с коррупцией (KNAB) предусмотрены за "бескорыстные или смелые действия при выполнении своих обязанностей, а также предупреждения преступных деяний, что могло причинить значительный ущерб".

Премии за выполнение дополнительных работ выплачены 14 сотрудникам - в общем на сумму 1010 евро. В свою очередь за личный вклад в работу и в ее качество премии получили 112 работников бюро - на общую сумму 20 773 евро.

В свою очередь, как сообщал портал Mixnews, Служба Государственных доходов (СГД) в конце прошлого года выплатила премии троим сотрудникам - должностным лицам Управления таможенной полиции за профессиональные действия, в результате которых в апреле 2016 года была раскрыта контрабанда кокаина в большом объеме. Трем сотрудникам выплачены премии на сумму 29 419 евро. Для остальных сотрудников СГД в прошлом году премии не были предусмотрены.

Напомним, в конце прошлого года латвийцев потрясли известия о том, что Министерство культуры по результатам ежегодной оценки эффективности работы выплатило 106 сотрудникам премии на общую сумму 91 860 евро до уплаты налогов, то есть каждому работнику была выплачена сумма в размере 867 евро до уплаты налогов.

В свою очередь большинство опрошенных СМИ министров и госуправленцев утверждают, что по меньшей мере в декабре никакие премии выплачены не были. Также и в Сейме в конце года не практикуется выплата премиальных. В свою очередь депутатам получать премии запрещает закон.

Затраты государственных учреждений на премиальные за последние годы существенно возросли. По данным Госконтроля (ГК), в 2013 году министерства и другие госструктуры на эти цели в общем потратили 11,1 миллионов евро, в 2015 году – на премии "ушло" более 18-ти миллионов. Сохранилась ли такая тенденция в 2016 году, можно будет узнать в ближайшие месяцы, когда ГК опубликует данные своих ревизий. , пишет Latvijas Avīze.