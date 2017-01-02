Общество |

Некий латвийский земессарг, скрывающий свое истинное имя, со своими единомышленниками создал интернет-блог, где делится своими идеями по защите латвийского государства от "вероятного врага", пишет Latvijas Avīze.

"Мы чувствуем нерешенные проблемы в области здравоохранения, когда попадаем в больницу, в образовании - с началом нового учебного года, также и в сфере обороны последствия бездействия могут быть очень драматичными, когда понимаешь, что уже поздно", - так в разговоре с LA указал земессарг, который называет себя Иваром Чиекурсом (имя вымышленное), который вместе со своими единомышленниками ведет в интернете блог "ciekurs.blogspot.com".

Свое настоящее имя "Иварс Чиекурс" не хочет раскрывать, так как считает, что людям не стоит концентрироваться на лицах, ведущих блог, а следует сконцентрировать свое внимание на описанных там идеях.

В свою очередь в Министерстве обороны утверждают, что никак не связаны с такого рода дискуссиями. "Скрываясь за несуществующими именами [они], распространяют лживую информацию и пытаются для ее распространения использовать также некоторые СМИ", - указали в Минобороны.

В то же самое время министерство выразило готовность к публичным дискуссиям с блоггерами.

Одной из идей "Иварса Чиекурса" является восстановление обязательной службы в латвийской армии. Он приводит в пример опыт Эстонии и Литвы, а также указывает на необходимость НВС Латвии концептуально реагировать на войну на Украине.

"Литва ранее также пыталась взять за основу своей оборонной системы профессиональную военную службу, но затем там поняли, что этого для защиты государства не достаточно. Они допустили такие же ошибки, что и мы", - подчеркивает "Иварс Чиекурс".

Он считает, что с нынешними установками в области обороны, в случае агрессии России, мы "не сможем рассчитывать на серьезное сопротивление, а только на смерть так называемого героя".

"Час X может наступить уже завтра, так как сейчас критический момент - с момента выборов президента США и до инаугурации 20 января. Противник может использовать ситуацию, тогда как канадский батальон прибудет в Латвию только весной. Надо понимать, что мы соседствуем с Россией, и она есть и остается нашей главной угрозой", - считает блогер.