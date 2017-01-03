В Латвии просят отменить налог на переводы денег близким из-за рубежа (5)

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Общество | 3 января 2017 года, 07:05

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отмену двойного налогообложения для тех латвийцев, которые работают за границей и перечисляют деньги в Латвию своим родственникам.

Инициатором сбора подписей является Европейское объединение латышей. Цель инициативы — добиться, чтобы Сейм принял поправки к Закону о подоходном налоге с населения. Сейчас закон предусматривает, что люди, которым в определенном объеме получают деньги из-за границы, должны декларировать данные средства, а также полученные суммы могут облагаться налогом в размере 23%.

ЕОЛ предлагает не облагать подоходным налогом средства к существованию, которые жителям Латвии перечисляют латвийские граждане из-за рубежа. По мнению объединения, декларированию должны подлежать только суммы, за год превышающие 12 минимальных зарплат.

Европейское объединение латышей также отмечает, что не всегда работающие за границей отправляют средства напрямую близким родственникам. По разным причинам они могут перечислять их незарегистрированным супругам, дальним родственникам, соседям, друзьям, или сельскому почтальону, которые дальше передают деньги по назначению. Поэтому в этих случаях применять ПНН также негуманно, считает объединение.

На данный момент, в поддержку данной инициативы на портале Manabalss.lv подписались более 500 человек.

Напомним, как уже писал Mixnews, недавно к латвийским СМИ обратилась гражданка Латвии Светлана, проживающая на данный момент в Лондоне. В своем письме она рассказала, что, помогая своей семье, она "стала заложницей СГД", поскольку, чтобы отправить деньги своим близким, ей было необходимо заплатить налог в Великобритании, а потом ее близкие уже в Латвии были обязаны заплатить налог с полученной суммы в размере 23%.

По словам Светланы, проживающим за границей латвийцам легче прекратить отправку денег в Латвию, чем рисковать подвергнуть свои семьи штрафам со стороны СГД.

Комментарии 5
Anatoly2 часа назад
Предполагаю,что сбор подписей ничего не даст,и налог этот отменён не будет.Кто же откажется от лишних денег в бюджет? Откуда их брать? Вот и придумывают.Хорошо ещё,что не воспользовались и пока ещё не применили метод средних веков, и не берут налог на окна.У кого большие-тот должен больше платить.Ведь фактически мы пользуемся бесплатно солнечным светом,вместо того,чтобы при маленьких окнах день и ночь пользоваться электричеством.Те деньги,которые перечисляются в Латвию родственникам и знакомым,остаются здесь.Они тратятся здесь и приносят доход.А если их не будут посылать,то доходы казны уменьшатся,покупать то меньше будут.
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Крик1 час назад
Территория нужна по возможности чистая и очищаться от нас она будет разными способами, им хочется жрать уже наше, теперь мы должны думать как себя защищать.
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юрик46 минут назад
предлагаю!!!как Литовцы байкотировали покупку продуктов Маxima всем всем объединится и байкотировать переволы денег..пркупку крупных товаров.услуг...всё это можно сделать у тех же Литовцев..
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