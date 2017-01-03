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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отмену двойного налогообложения для тех латвийцев, которые работают за границей и перечисляют деньги в Латвию своим родственникам.

Инициатором сбора подписей является Европейское объединение латышей. Цель инициативы — добиться, чтобы Сейм принял поправки к Закону о подоходном налоге с населения. Сейчас закон предусматривает, что люди, которым в определенном объеме получают деньги из-за границы, должны декларировать данные средства, а также полученные суммы могут облагаться налогом в размере 23%.

ЕОЛ предлагает не облагать подоходным налогом средства к существованию, которые жителям Латвии перечисляют латвийские граждане из-за рубежа. По мнению объединения, декларированию должны подлежать только суммы, за год превышающие 12 минимальных зарплат.

Европейское объединение латышей также отмечает, что не всегда работающие за границей отправляют средства напрямую близким родственникам. По разным причинам они могут перечислять их незарегистрированным супругам, дальним родственникам, соседям, друзьям, или сельскому почтальону, которые дальше передают деньги по назначению. Поэтому в этих случаях применять ПНН также негуманно, считает объединение.

На данный момент, в поддержку данной инициативы на портале Manabalss.lv подписались более 500 человек.

Напомним, как уже писал Mixnews, недавно к латвийским СМИ обратилась гражданка Латвии Светлана, проживающая на данный момент в Лондоне. В своем письме она рассказала, что, помогая своей семье, она "стала заложницей СГД", поскольку, чтобы отправить деньги своим близким, ей было необходимо заплатить налог в Великобритании, а потом ее близкие уже в Латвии были обязаны заплатить налог с полученной суммы в размере 23%.

По словам Светланы, проживающим за границей латвийцам легче прекратить отправку денег в Латвию, чем рисковать подвергнуть свои семьи штрафам со стороны СГД.