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Большинство населения прогнозирует 2017 год для Латвии не лучше и не хуже предыдущего, свидетельствуют данные опроса SKDS.

69% латвийцев сказали, что новый год для страны будет не хуже предыдущего.

Отвечая на вопрос, каким, по их мнению, будет новый год для Латвии в целом, 43% сказали, что он будет похож на 2016-й, 26% надеются, что год будет лучше, а 16% считают, что он должен быть хуже. 14% не дали конкретного ответа на вопрос.

Выявленное в ходе опроса настроение жителей Латвии оказалось немного более пессимистичным, чем в 2015 году, когда 75% заявили, что наступающий год будет не хуже.

Самым низким был уровень настроения жителей в опросе 2008 года, когда 52% опрошенных прогнозировали, что наступающий год будет хуже уходящего.