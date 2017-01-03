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Латвия не обладает иммунитетом к ложной информации и пропаганде, однако, ситуация в этой области даже лучше, чем во многих западных странах. Такое мнение на телеканале LNT высказал директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

По его оценке, Латвия больше не является той страной, на которую осуществляется наибольшее информационное давление, но вместо этого жертвами информационной войны становятся другие страны Европы и США, где все чаще начинают понимать, какое это опасное оружие.

Он напомнил, что фейковые новости появились из-за экономического расчета - увеличение числа "кликов" увеличивает прибыль, но все чаще такие новости используются для манипуляций общества.

"Латвийское общество в целом, по сравнению с Европой лучше способно противостоять информационным атакам, но часть общества, конечно, живет на поводке пропаганды, так как ни одно общество не имеет иммунитета к лживым новостям", - отмечает специалист.

Сарст считает, что в интересах России достичь максимального влияния на процессы в Латвии. В свою очередь, для “Исламского государства” Латвия неинтересна, так как их стратегия в настоящее время направлена на выживание и террористические атаки.