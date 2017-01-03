Общество |

Синоптики прогнозируют, что сегодня и завтра, 4 января на территории Латвии ожидается сильный снегопад. В связи с этим, с 13 часов вторника, 3 января, автоводители смогут пользоваться так называемыми "снежными билетами" в Рижском общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков в социальной сети Facebook.

Для того, чтобы автоводители смогли бесплатно пользоваться общественным транспортом, им необходимо иметь при себе техпаспорт.

"Было получено новое предупреждение от Гисметеоцентра – прогноз погоды резко изменился в совсем худшую сторону. За ближайшие часы в Риге выпадет еще до 16 см снега. Утром выпало уже 9 см. Поэтому в Риге с сегодняшнего дня с 03.01.2017 с 13.00 и весь завтрашний день 04.01.2017 полностью действуют снежные билеты", - написал Ушаков.

Он также обратился ко всем автоводителям с просьбой.

"Большая просьба к автоводителям – без особой нужды не надо пользовать сегодня и завтра своими машинами. Пересядьте на общественный транспорт. Понятно, что те, кто уехал на работу на машинах, домой тоже поедут на своем транспорте. Но если можно обойтись сегодня и особенно завтра без автомобиля – это очень поможет убрать снег", - написал он.

Столичное самоуправление призывает водителей максимально использовать эту возможность, чтобы облегчить расчистку улиц и движение на дорогах.