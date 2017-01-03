Начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы (+ОПРОС) (53)

фото

Общество | 3 января 2017 года, 13:32

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы. Автор инициативы - Раймонд Лейниекс-Пуке.

Автор инициативы считает, что в нынешней геополитической ситуации необходимо развивать обороноспособность Латвии. Чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять 3-ю статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку. Те, чье состояние здоровья не позволяет служить, должны пройти индивидуальную подготовку.

В инициативе говорится, что нужно установить срок, в течение которого каждый мужчина должен пройти обязательную военную службу, чтобы люди могли спланировать службу, например, в течение трех лет.

Лейниекс-Пуке считает, что во время обязательной военной службы должна выплачиваться средняя зарплата военнослужащего, а также обеспечиваться остальные социальные гарантии и сохраняться рабочее место.

Комментарии 53
Владислав Лоч1 день назад
Вот пусть отпрыски депутатов и служат , умники нахер
Ответить
ну и ну1 день назад
Нормальных пацанов к НАТОвским гомикам? Да где пацанов взять?Часть подалась в земесы, а львиная доля работает на грядках капитализма.
Ответить
Garik1 день назад
Ну и посчитайте на сколько "увеличится" население Латвии? Пропорционально колличиству призывников-патриотов!?
2
Ответить