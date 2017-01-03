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Обслуживание пациентов в новом корпусе Клинической университетской больницы им. Страдиня планируется начать с 1 июля, а работу всех отделений обеспечить до конца года или к началу 2018 года, говорится в ответном письме Министерства здравоохранения комиссии по публичным расходам и ревизиям Сейма и фракции партии "No sirds Latvijai".

Сейчас реализация проекта находится на заключительном этапе, и частично корпус начнет функционировать с лета.

Как сообщает Минздрав, опасения за утрату вложенных в строительство корпуса 24 млн евро из фондов ЕС безосновательны - Минфин убедился в том, что первую очередь проекта можно завершить и после 31 марта этого года, а именно до 31 марта 2019 года.

Вторую очередь корпуса планируется завершить в 2022 году, и график его строительства составлялся с учетом возможных рисков и задержек при закупках, проектировочных и строительных работах, а также с учетом опыта строительства первой очереди корпуса.

В конце письма Минздрав заверяет, что больница Страдиня и министерство сделают все возможное, чтобы успешно завершить строительство первой очереди нового корпуса.