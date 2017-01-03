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Бесконечное чувство одиночества, известия о разводе родителей, проблема в отношениях и даже желание поставить точку в жизни – такими разными были рассказы желающих поделиться со своими проблемами и быть услышанными специалистами телефона доверия "Доверься... Тебя услышат и поймут".

Во время рождественской акции, которая проводилась с 24 по 30 декабря, на телефон доверия 116111 поступило 430 звонков, было оказано 203 консультации психологов.

Звонившие чаще всего хотели поговорить о проблемах в отношениях в семье. Психологи оказали помощь также в вопросах успеваемости школьников, дети говорили об отметках в табелях успеваемости, о подарках, об испытываемом ими чувстве одиночества.

Больше всего звонков было получено в первый день акции – в католическое Рождество и 29 декабря, большинство звонивших были в возрасте 12-15 лет, однако самому младшему было 7 лет, самые старшие звонившие были люди пожилого возраста.

В этом году была бабушка, которая рассказывала об отношениях в семье, о том, что дети – взрослые люди не приезжают сами и не привозят в гости внуков.

Вопрос самоубийств также был актуальным и в этом году.

Больше всего о желании совершить самоубийство специалистам телефона доверия рассказывали подростки в возрасте от 12 до 15 лет. Отмечается, что больше всего звонивших были мальчики.

Как свидетельствует опыт специалистов телефона доверия, многие люди именно в рождественские праздники остро ощущают свои проблемы - одиночество, непонимание со стороны окружающих, отверженность.

Телефон доверия "Доверься... Тебя услышат и поймут" 116111 - бесплатная круглосуточная телефонная линия для звонков как со стационарного, так и с мобильного телефона.

Телефон доверия для детей и подростков отметил свое десятилетие в феврале 2016 года. За эти годы сюда поступило более полуторамиллиона звонков.