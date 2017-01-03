LVC призывает водителей к осторожности на дорогах (4)

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Общество | 3 января 2017 года, 18:24

Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает водителей на этой неделе быть особо осторожными на дорогах.

"Метеорологи сообщают, что сегодня и в дальнейшем на этой неделе на всей территории страны ожидается снегопад, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха в конце недели может понизиться до -21 градуса. Дороги будут заснеженными и скользкими, сильный ветер может их замести. Просим водителей быть внимательными на дорогах, учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия", - сообщили в LVC.

Дороги могут обледенеть быстро и неожиданно, поэтому водители должны быть максимально осторожны, выбирать соответствующую скорость и большую дистанцию. Оледенение особенно вероятно на мостах и путепроводах, вблизи водоемов.

Дорожные службы не могут предотвратить снегопад и образование льда, их задача - вовремя улучшить условия езды в соответствии с классом содержания дорог, подчеркнули в LVC.

Комментарии 4
20.001 день назад
водители призывают LVC ,за наши налоги,чистить дороги не только у сайема,но и по всей сране.Причём круглосуточно.А то эти болваны на СуперМазах только засыпают всё солью.А лопаты опускать их видимо не научили.Интересно,а как там с экологией???? Соль стала вдруг полезной или ......на другое денек не хватает???
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шустрый1 день назад
Видел сегодня две снегоуборочные машины,которые ехали просто так,с поднятыми ножами.....и нафига?
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Guntars1 день назад
подобное тебе не по карману.А вот корабли с солью приходят постоянно.Скажу тебе,умник,по секрету - из Германии.Потому что своего у вас ......нишиша нет.
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