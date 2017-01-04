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Тратить десятки миллионов евро на то, чтобы отметить столетний юбилей Латвии, является преступлением против бедных людей, так считает латвийская поэтесса Лиана Ланга. По ее словам, ей стыдно, за то, что она проживает в стране, где власть имущие только и умеют, как обогащаться за счет народа, пишет Latvijas Avīze.

По словам поэтессы, недавно бюро Минкультуры по празднованию столетия Латвийского государства сообщило о том, что в рамках празднования столетия Латвии состоится около 800 мероприятий. А общее финансирование может достичь 59,076 млн евро.

По мнению поэтессы, тратить 60 млн евро на празднование столетия является ничем иным, как преступлением против бедных людей Латвии.

"Я считаю, что это преступление. Не думаю, что для общества допустима вероятность каким-то "дельцам" навариться на праздновании столетия Латвии?", - вопрошает Лиана Ланга

В то же время, по словам Ланги, бывший убежденный комсомолец, ныне министр благосостояния Янис Рейрс недавно сообщил, что латвийская пенсионная система в опасности. По его словам, государственная система социального страхования, где хранятся накопления нынешних и будущих пенсионеров, не является долгосрочной, а решение правительства не вводить минимальные социальные взносы и вовсе угрожает всей пенсионной системе.

Теперь, по мнению поэтессы, латвийские пенсионеры серьезно напряглись и нервничают.

Между тем, сама Лиана Ланга мечтает о том, чтобы государство организовало и оплатило десант историков, которые бы проехались по школам нацменьшинств по всей Латвии, чтобы рассказать детям о создании латвийского государства и его истории.

Ланга полностью согласна с композитором Янисом Лусенсом, который предложил всем деятелям искусств Латвии объединиться и выступить бесплатно в день столетия Латвии, сказав спасибо всем людям, которые платят налоги. "Если кто-то захочет, я сама могу выступить бесплатно в какой-нибудь сельской школе, клубе или библиотеке", - пишет Ланге.

"Перед распадом Римской империи ее элита безбедно проживала годами. Латвийские депутаты и правительство, ваша алчность и деятельность, достойна сожаления", - пишет поэтесса.

По ее словам, она сомневается, что приоритетом в Латвии является человек, ведь практика показывает обратное.

"Я люблю Латвию, но очень быстро приближается момент, когда мне будет стыдно в ней жить. На самом ли деле, приоритетом Латвии является человек?", - задается вопросом поэтесса.

В последнее время в социальных сетях все чаще звучат мнения латвийцев, недовольных тем, как развивается Латвия. Как уж сообщал портал Mixnews, недавно латвийская художница и актриса Элина Малыгина (Дзелме) выступила с довольно резким обращение к жителям Латвии. Также писатель Даце Рукшане писала о своей решимости покинуть страну.

Также рекордное число просмотров набрало видео, в котором молодой человек, по имени Петерис Мелнис обращается к Латвии и просит у нее прощения.