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Для того чтобы облегчить правильное использование лекарственных средств, аннотации к продаваемым в Эстонии безрецептурным лекарствам будут переведены на русский и английский языки, сообщила советник по прессе Министерства социальных дел Эстонии Яна Розенфельд.

В настоящее время в регистр лекарств Эстонии уже занесены информационные листки свыше 100 наиболее часто используемых безрецептурных препаратов, все переводы будут доступны в регистре к концу апреля.

"Доступность аннотаций к лекарственным средствам на русском и английском языках поможет избежать неправильного использования препаратов. Это означает, что русскоязычные жители Эстонии и гости нашей страны смогут лучше разобраться в сложном медицинском тексте и безопаснее принимать лекарства", - отметил министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский.

Он отметил, что перед покупкой безрецептурных лекарств человек не консультируется с врачом, поэтому переводы аннотаций именно к этим препаратам необходимы в первую очередь.

Всего в Эстонии в продаже имеется 388 наименований безрецептурных лекарств, из которых в январе в регистре будет доступно свыше 100 аннотаций на русском и столько же на английском языках. Речь идет о наиболее часто используемых препаратах от насморка, аллергии, изжоги, а также различных обезболивающих средствах и т.п.

Переводы информационных листков будут доступны на сайте Министерства социальных дел, в электронном регистре лекарств, кроме того, можно будет попросить аптекаря распечатать необходимый листок. "Аптекарь должен не только консультировать пациента по вопросу употребления лекарств, но и по просьбе пациента распечатать для него необходимый инфолисток", - добавил министр.

На перевод информации о лекарствах на протяжении четырех лет Эстония о выделила по 100 тысяч евро ежегодно.

фото: Agnese Gulbe/LETA