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Из-за снегопада автобусы и троллейбусы в Риге курсируют примерно с часовым опозданием, сообщает предприятие Rīgas satiksme.

Снегопад нарушил также график движения трамваев - они отстают от расписания примерно на 20 минут.

Снег и многочисленные ДТП существенно затрудняют движение по столичным улицам. На Каменном и Вантовом мостах стоят автомобильные пробки, заторы образовались на улицах Ганибу дамбис, Мукусалас и в других местах. Из-за аварий замедлено движение на Островном мосту, ул. Ранькя дамбис и др. столичных магистралях.

За актуальной информацией о расписании общественного транспорта можно следить на портале satiksme.lv, а за ситуацией на дорогах - через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.

На улицах столицы сегодня работают почти 60 единиц снегоочистительной техники.

Напомним, в среду утром в Риге из-за сильного снегопада не смогли приземлиться самолеты из Хельсинки, Вильнюса и Паланги – они перенаправлены в другие аэропорты.

Из Риги с опозданием на час вылетели самолеты в Лондон, Дортмунд и Франкфурт, другие рейсы также сильно отстают от расписания.