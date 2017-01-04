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6 и 7 января 2017 года в Тирельском лесничестве, которое обслуживает предприятие Rīgas meži, пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Рождественских боев.

6 и 7 января любой желающий может принять участие в памятных мероприятиях в честь столетия Рождественских боев, которые имеют большое значение не только в истории Латвии, но и всей Европы. Это были одни из самых тяжёлых и больших сражений во время Первой мировой войны в Европе в период с 1916 по 1918 год.

В рамках мероприятий Rīgas meži приглашает посетить кладбище Антиню, восстановленный в 2016 году склад медикаментов, посмотреть отреставрированные землянки и расположенные неподалеку окопы.

Все желающие могут записаться на бесплатную экскурсию под руководством гида. Всем посетителям мероприятия предложат горячий чай, приготовленный на костре.

Экскурсии состоятся:

6 января в 13:00, 14:00 и 15:00

7 января в 10:00, 11:00 и 12:00

Записаться на экскурсию можно по номеру 28271267 или написать на э-почту kaspars.erts@riga.lv.

О других мероприятиях, посвященных столетию Рождественских боев можно узнать по номерам 26397810; 29275229.