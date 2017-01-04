Названы самые необычные имена родившихся в Латвии в 2016 году (22)

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Общество | 4 января 2017 года, 19:24

Управление по делам гражданства и миграции опубликовало наиболее популярные, а также самые необычные имена, которые родители дали своим детям в 2016 году, пишет nra.lv.

Наиболее популярным мужским именем в 2016 году стало Роберт, за ним следуют Густав, Даниель, Оливер, Марк, Карлис, Маркус, Эмил, Артем и Ральф. Среди девочек наиболее популярным именем было София, а также Эмилия, Алисе, Марта, Анна, Элза, Виктория, Паула, Элизабете и Эвелина.

Опубликованы также самые необычные имена. У мальчиков это Майами, Дерен, Дерек, Элиот, Эраст, Калеб, Перконс-Салвадорс, Фрэнклин, Ллойд, Форест, Рамзес, Калум, Дуэйн, Масимо, Одриан, Эзра-Клавс, Абель, Эрлен, Лучезар и Намейсис.

Среди девочек самыми необычными именами названы Миа-Лилу, Хетия, Керолайн, Карла Арика, Элфа, Элва, Милада, Хейда-Фрейя, Фебе, Монсеррат, Анна-Роко, Дивина, Элло, Кейко, Виргиния, Наоми-Ноэла, Нерис, Касандра-Эдисон-Алиана, Орнелла, Аурия.

Фото: Renāte Briede/LETA

Комментарии 22
Di 8 часов назад
ужасные имена детей... что в головах у родителей каша???
7
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Ъ 8 часов назад
Почему никто не называет детей Лояльнось,Сплочение,Интеграция,Призма и тд? :)
3
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Инфа 8 часов назад
Виргина - вагина. Бедная девочка. А что за мода давать двойные и тройные имена? Типа вырастет и сама разберётся?
7
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