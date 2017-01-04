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Управление по делам гражданства и миграции опубликовало наиболее популярные, а также самые необычные имена, которые родители дали своим детям в 2016 году, пишет nra.lv.

Наиболее популярным мужским именем в 2016 году стало Роберт, за ним следуют Густав, Даниель, Оливер, Марк, Карлис, Маркус, Эмил, Артем и Ральф. Среди девочек наиболее популярным именем было София, а также Эмилия, Алисе, Марта, Анна, Элза, Виктория, Паула, Элизабете и Эвелина.

Опубликованы также самые необычные имена. У мальчиков это Майами, Дерен, Дерек, Элиот, Эраст, Калеб, Перконс-Салвадорс, Фрэнклин, Ллойд, Форест, Рамзес, Калум, Дуэйн, Масимо, Одриан, Эзра-Клавс, Абель, Эрлен, Лучезар и Намейсис.

Среди девочек самыми необычными именами названы Миа-Лилу, Хетия, Керолайн, Карла Арика, Элфа, Элва, Милада, Хейда-Фрейя, Фебе, Монсеррат, Анна-Роко, Дивина, Элло, Кейко, Виргиния, Наоми-Ноэла, Нерис, Касандра-Эдисон-Алиана, Орнелла, Аурия.

Фото: Renāte Briede/LETA