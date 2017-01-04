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Добельская семья, в которой случлась трагедия, не была в поле зрения сиротского суда, выяснило агентство LETA.

Для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью - раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы, сказал председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс.

Семья жила в муниципальной квартире, рядом была выделена квартира матери жены, но этот дом не был социальным, как сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальни Госполиции Инт Кюзис.

"Дети посещали учебные учреждения, разные занятия, о них заботились. Самоуправление помогало семье решать материальные проблемы, но жила она в благополучных условиях и о каких-то других проблемах ничто не свидетельствовало", - рассказал Спридзанс.

Дальнейшую судьбу осиротевших детей самоуправление решит вместе с их родственниками.

Председатель краевого сиротского суда Сандра Лапинска-Лейере сообщила, что в поле зрения суда эта семья ранее не попадала.

Между тем, как ранее рассказал начальник Госполиции Интс Кюзис, бабушка детей информировала полицейских о том, что глава семьи ранее употреблял наркотики, однако в Добельском полицейском участке информации об этом нет. В то же время в квартире найдена "атрибутика" для употребления наркотиков.

Семья считалась малоимущей, к тому же в сентябре прошлого года суд Добеле принял решение о временной защите семьи от ее главы – отцу семейства было запрещено приближаться к жене. Мать погибшей рассказала, что несмотря на запрет, пара примирилась и все же решила жить вместе.

Как уже сообщалось, в Добеле в социальном доме были обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.