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Демографическая ситуация в Латвии во многом зависит от соответствующих показателей в Латгале, где наблюдается полноценный социальный кризис. Об этом в интервью изданию Neatkarīgā заявил председатель Балвской краевой думы Андрис Казиновскис.

«Люди видят, что регионы испытывают проблемы, что в другие места вкладываются деньги, а в Латгале – нет, и они уезжают за границу. Государство не обеспечивает всех жителей одинаковым количеством средств, а налоги все платят одинаково: и те, кто живет в Латгале у леса, и те, кто живет в Риге на тротуаре. Начинается миграция. Этот процесс наблюдается по всей Латвии, Латгале потеряла очень много людей. Балвский район потерял половину своих жителей. Что делает человек, если видит, что услуги отдаляются от него, а качество не растет? Он ищет эти услуги в других местах. Пока миграцию не остановят в Латгале, ее не остановят и во всей Латвии», - сказал Казиновскис.

Добавим, как ранее заявил профессор факультета экономики и управления Латвийского университета Михаил Хазан, в последние годы в процентном отношении немного больше из Латвии уезжают именно русскоязычные люди. По его словам, это может быть вызвано экономической ситуацией в маленьких городах Латвии, а также их недовольством происходящем в стране.