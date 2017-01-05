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В четверг, 5 января у латвийцев будет возможность наблюдать редкое природное явление - сильное испарение моря. В народе подобное явление называют "море варится". Об этом в социальной сети Twitter сообщил синоптик Янис Траллис.

"Кипение моря - сильное испарение воды при большом морозе, самая интенсивная фаза которого будет наблюдаться 5 января", - написал синоптик.

Jūras "vārīšanās" ir strauja ūdens tvaikošana lielā aukstumā, visintensīvāk tas notiks ceturtdien, 5.janvārī. — Jānis Trallis (@meteozinas) 31 декабря 2016 г.

Как пишет портал FenikssFun, в четверг температура воздуха над уровнем моря достигнет 22 градусов мороза, что приблизительно на 25 градусов ниже температуры воды в Рижском заливе. В связи с этим в море, а также других незамерзших водоемах, можно будет наблюдать сильное испарение. Способствуют этому процессу и поднятые ветром волны.

Стоит отметить, что настолько холодные воздушные массы достигают территории Латвии достаточно редко, порой за зиму не наблюдаются и вовсе.

фото: скриншот с видео LETA