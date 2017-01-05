В Риге продолжают действовать "снежные билеты" (5)

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Общество | 5 января 2017 года, 08:33

Cегодня, 5 января, автоводители в Риге вновь могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщил представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

Для проезда в общественном транспорте автоводителям необходимо иметь при себе техпаспорт, который нужно предъявить контролерам во время проверки.

Этой возможностью может воспользоваться любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь необязательно. Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением так называемых снежных билетов.

Добавим, что "снежные билеты" действую уже с 13 часов 3 января.

В свою очередь предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает водителей на этой неделе быть особо осторожными на дорогах.

"Метеорологи сообщают, что на этой неделе на всей территории страны ожидается снегопад, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха в конце недели может понизиться до -21 градуса. Дороги будут заснеженными и скользкими, сильный ветер может их замести. Просим водителей быть внимательными на дорогах, учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия", - сообщили в LVC.

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Дороги могут обледенеть быстро и неожиданно, поэтому водители должны быть максимально осторожны, выбирать соответствующую скорость и большую дистанцию. Оледенение особенно вероятно на мостах и путепроводах, вблизи водоемов.

Дорожные службы не могут предотвратить снегопад и образование льда, их задача - вовремя улучшить условия езды в соответствии с классом содержания дорог, подчеркнули в LVC.

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Комментарии 5
Пётр1 день назад
Снег не идёт с вечера 4 января. За вчерашний вечер, за ночь и за утро дороги в Риге можно было и от снега очистить и реагентами полить, чтобы не было корки толщиной в 4 см. А на дорогах в Пурвциемсе, Плявниеках и даже на некоторых в центре - целина. Похоже, что наш мэр работать активно может только своим языком: спорить с комиссией по языку, пиариться на своей страничке и рисовать графики, как при нём стало лучше жить. Но как только дело доходит до необходимости что-то сделать, да ещё и быстро, то здесь тишина. Последний срок свой качает. Здесь будет как с Трампом, за кого угодно, только не за этого пи...бола. И не нужно мне рассказывать о детсих садиках и трёх площадках игровых - я ими не пользуюсь. А вот для автомобилистов мэр не делает ничего, если не сказать больше - портит жизнь по полной программе.
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Пётр1 день назад
И да, дороги нужно чистить быстро не только для моего удобства (хотя за те деньги, что я плачу за авто в виде налогов и акциза за бензин - это нужно делать и конкретно для меня), но и для того, чтобы общественный транспорт мог ездить. Автобусы с остановок не могут выехать, на поворотах их носит, как коробки. Может ответственным службам нужно мозг включать и понимать, что не может лёд внезапно появиться. Если следить за прогнозами и начать заранее обработку дорог, то не появляется внезапно лёд. Не только в нашей стране идёт снег (пока 3 раза за зиму!!!) и придумывать бесконечные отмазки хватит. Надоело!
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9991 день назад
понимаете какие вы голодранцы на своих СуперМазах???
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