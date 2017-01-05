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Соседи семьи в Добеле, где три ребенка провели несколько дней в квартире с мертвыми родителями и 9-месячной сестрой, уверяют что женщина была беременна пятым ребенком. Об этом также рассказала мать девушки.

Тем временем начальник Добельского отделения Государственной полиции Айгар Бите в интервью радио Baltkom отметил, что официально эту информацию можно будет подтвердить после заключения экспертов.

Он также рассказал, что супруги не были в замечены в употреблении наркотиков до этого момента.

"У мужчины в прошлом были судимости за вождение в нетрезвом виде, воровство и не выполнение судебных постановлений. При этом социальные службы не видели, чтобы мужчина употреблял наркотики или находился под действием наркотических веществ", - сказал он.

Бите подчеркнул, что приспособления для употребления наркотиков в самой квартире не найдены, но в шкафчике, принадлежащем семье в помещениях общего пользования, обнаружены шприцы и "карамелизированное вещество коричневого цвета", состав которого установят эксперты. Полных или початых бутылок с алкоголем в квартире не было.

На данный момент сложно понять, почему дети были так истощены, так как в квартире была еда: колбаса, маргарин, печенье, картофель, лук и масло. При обследовании квартиры было констатировано, что маргарин употребляли.

Он отметил, что как только позволит состояние здоровья детей, полиция поговорит с ними при помощи психологов, чтобы выяснить подробности случившегося.

Сейчас сложно судить, почему плачущих детей никто не слышал. Несмотря на то, что квартира находится в 200 метрах от полицейского участка, сотрудники полиции также ничего подозрительного не заметили.

Заключения экспертов еще нет, но Бите и его коллеги предполагают, что пара могла употреблять наркотики и раньше, а дети могли привыкнуть к этой картине.

"Мы с коллегами предполагаем, что это был не первый случай, что для детей уже было привычно видеть, как родители входят в такое "состояние", отсыпаются и все хорошо. Но в этот раз не проснулись. Дом, в котором произошла трагедия, находится не на обочине, а на одной из главных улиц. Люди ходят мимо, у них были соседи, но сложно сказать, что случилось и как вели себя дети, если они уже видели как родители просыпаются после такого состояния", - сказал он.

Дверь квартиры была закрыта изнутри, ключи находились в квартире, но Бите пока не может сказать, были ли они в дверях.

Начальник Государственной полиции Интс Кюзис, в свою очередь, выразил возмущение безразличием людей, так как дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

Соседи семьи

"Надо сказать, что этот случай связан с моральной ответственностью, а именно, жителям надо быть активными и сообщать о случаях, которые кажутся подозрительными", - добавил Кюзис, указав на то, что до сих пор полиция с такой трагической безответственностью окружающих людей не сталкивалась, хотя в полицейской практике бывали разные случаи.

Напомним, во вторник в одной из квартир многоквартирного дома в Добеле были найдены тела мужчины и женщины, а также 9-месячной девочки. Как сообщает полиция, родители, скорее всего, скончались от передозировки наркотиками, а ребенок - от голода и обезвоживания.

Возможно, родители скончались еще 27 декабря.

Еще трое детей в очень тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Как сообщил Кюзис, правоохранительные органы получили заявление от матери умершей женщины, которая не могла дозвониться до дочери.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что окно квартиры было открыто и оттуда доносились детские крики. Полиция вызвала спасателей, которые проникли в квартиру через окно.

Далее, по словам Кюзиса, сотрудники полиции увидели ужасающую картину. В квартире были найдены тела мужчины 1966 г.р. и женщины 1993 г.р., а под кроватью лежал мертвый 9-месячный ребенок. Позже было констатировано, что он умер от голода. Точные причины смерти ребенка установит экспертиза.

В квартире также находились еще три ребенка - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.