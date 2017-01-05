Общество |

Как и каждую зиму на территории Большой эстрады в Межапарке начинает работу парк аттракционов Rīgas Sniega parks, в котором с 6 января откроют каток и лыжную трассу, а 7 января запустят три трассы катания на воздушных камерах.

В зависимости от числа посетителей и погодных условий, предложения Rīgas Sniega parks будут расти, и на территории Эстрады появится пункт проката лыж и коньков, где посетители смогут найти для себя подходящую экипировку. А рядом с пунктом проката откроется кафе, в котором будет возможность купить горячие напитки и закуски.

Посетители со своим инвентарем смогут каток и лыжную трассу использовать бесплатно.

Работать Зимний парк будет со вторника по пятницу с 15:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00, в понедельник – закрыт. Если есть желание заехать на территорию Межапарка на автомашине, то входной билет (въезд со стороны проспекта Виестура) будет стоить 2 EUR.

Организаторы Rīgas Sniega parka – ООО Rīgas meži и ООО Cīruļkalns – atpūtas bāze – заранее предупреждают: поскольку будут открыты и лыжная трасса, и каток, а по дорожкам Межапарка будет гулять много людей, в том числе сениоры, родители с детьми (на санках, в колясках), и многие дети будут съезжать с горок, расположенных вдоль дорог Межапарка, то автоводителей призывают быть предельно осторожными и соблюдать ПДД, не превышая максимально разрешенную скорость 20 км/ч.

Вся актуальная информация доступна на сайте www.sniegaparks.lv.