Центр госязыка оштрафовал LDz за русский язык на табло (44)

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Общество | 5 января 2017 года, 14:52

Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

На портале jelgavasvestnesis.lv отмечается, что жалоба ЦГЯ была получена от жителей. Как пояснила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена, в этом случае нарушен 21 пункт Закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке.

По ее словам, надписи на других языках допустимы на туристических объектах международного уровня, например, на Рижской станции, куда прибывают туристы из других стран.

"К железнодорожной станции в Елгаве это не относится. Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект. К тому же информация на иностранном языке там общая, и никак не может помочь туристам в передвижении по стране", - сказала она.

За подобное нарушение штраф может составить от 35 до 140 евро.

Foto: Austris Auziņš

Комментарии 44
шустрый1 день назад
Такое ощущение,что в языковом гестапо работают натуральные враги Латвии....это как,с туристами не общаться на их языке,а может ещё и расстрелять на вьезде?
2
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kentavrs1 день назад
Даже при плюсовой температуре мозги отморозили,ждем новых перлов от яз гестапо после морозов.
1
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19411 день назад
Стукачки.Всё как когда то ........
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