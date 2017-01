Латвийцы, которые отправились сегодня к морю с целью понаблюдать такое редкое природное явление как "кипение моря", делятся в социальных сетях своими впечатлениями от увиденного и публикуют фотографии. По словам наблюдателей, например, в Саулкрасты и в Лиепае «кипения моря» практически не наблюдалось.

В свою очередь метеоролог и синоптик Том Брицис в своем микроблоге на Twitter информирует, что "море кипит", но из-за сильного ветра с берега этого почти не видно. Природное явление вдалеке выглядит как туман над морем.

Также и представители фотографического агентства F64, которые отправились запечатлеть "кипение моря" сообщают, что в первой половине дня с мола на Мангальсале его видно не было.

В свою очередь пользовательница Facebook Антра Треймане пишет, что море сегодня - слишком неспокойное, чтобы увидет "кипение". Тем не менее высота снежных заносов в дюнах, высотой с метр.

Тем временем зарубежные пользователи публикуют фото редкого природного явления, которое они могли наблюдать в четверг, 5 января в своих регионах. Так пользовательница Раили Райтала опубликовала снимки "кипения моря" из Финляндии. "Именно по этой причине я люблю бег и зимнюю погоду с морозом в -17. Море выглядит так. как будто оно кипит".

For some reason I love to #run in this -17 degr weather. Sea looks like it's boiling. #workout #winter #Helsinki #actorslife #MyHelsinki pic.twitter.com/Z3W25eCkYy