"Кипение моря" было, но латвийцам не удалось его увидеть (11)
Общество | 5 января 2017 года, 17:00
lang="lv" dir="ltr">Tā no meteoroloģiskā satelīta izskatās jūras kūpēšana - virs jūras veidojas mākoņi, kurus vējš "izkārto" joslās, Kurzemē snieg @NASANPP pic.twitter.com/NoD24WQR69— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 5, 2017
В свою очередь метеоролог и синоптик Том Брицис в своем микроблоге на Twitter информирует, что "море кипит", но из-за сильного ветра с берега этого почти не видно. Природное явление вдалеке выглядит как туман над морем.
Pa nakti Daugava pārvilkusies ar ledu. Jūra kūp, bet vēja dēļ skats no krasta ir nekāds - vienkārši migla tālumā https://t.co/p0i00Mh1eN pic.twitter.com/9nIFI2idGS— Toms Bricis (@boms_tricis) January 5, 2017
Также и представители фотографического агентства F64, которые отправились запечатлеть "кипение моря" сообщают, что в первой половине дня с мола на Мангальсале его видно не было.
Liepājā jūra nevārās un viss mierīgi... pic.twitter.com/ZgwL6uB7mo— Māris Pomerancis (@marispo) January 5, 2017
В свою очередь пользовательница Facebook Антра Треймане пишет, что море сегодня - слишком неспокойное, чтобы увидет "кипение". Тем не менее высота снежных заносов в дюнах, высотой с метр.
Тем временем зарубежные пользователи публикуют фото редкого природного явления, которое они могли наблюдать в четверг, 5 января в своих регионах. Так пользовательница Раили Райтала опубликовала снимки "кипения моря" из Финляндии. "Именно по этой причине я люблю бег и зимнюю погоду с морозом в -17. Море выглядит так. как будто оно кипит".
For some reason I love to #run in this -17 degr weather. Sea looks like it's boiling. #workout #winter #Helsinki #actorslife #MyHelsinki pic.twitter.com/Z3W25eCkYy— Raili Raitala (@RailiRaitala) January 5, 2017
За берегом моря в Майори можно наблюдать в режиме онлайн на портале balticlivecam.com.
Долго ждал он у моря ответа....не вскипело синее море.