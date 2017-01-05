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В Колке море выбросило на берег шпангоуты (поперечные ребра корпуса) парусного судна, построенного около 200 лет назад, сообщил энтузиаст истории мореходства, член правления организации "Domesnes" Марек Иевиньш.

Семь шпангоутов и деталь обшивки разбросаны по берегу на участке длиной 0,5 км. Большинство деталей обмерзли и пока не могут быть перемещены, а один из шпангоутов перенесен на ближний хутор.

Šorīt Kolkā atkal pārsteigums - jūra izskalojusi septiņas brangas burukuģa brangas :) Vairāk bilžu te https://t.co/SRQRQ8I8rG pic.twitter.com/q70StwpANa — Mareks Ieviņš (@MareksIevins) January 5, 2017

Размеры ребер составляют до 3 метров, и они сравнительно хорошо сохранились. Судить о происхождении судна пока сложно - в Ригу ходили корабли из Голландии, Великобритании, Малайзии и других стран.

Примерно 5 лет назад в Колке уже выбросило на берег аналогичный шпангоут, возраст которого, согласно экспертизе, составляет примерно 240 лет. Не исключено, что на сей раз выброшены детали того же судна, но для того, чтобы это определить, нужен детальный осмотр, сказал Иевиньш.

Фото domesnes.lv