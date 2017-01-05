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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что о переливании крови с использованием образцов больных гепатитом С в правительстве было известно уже давно.

Докторант Уппсальского университета Санта Слокенберга сомневается в честности бывшего министра здравоохранения Гунтиса Белевича.

«Ну-ну, господин Белевич… Правда?», - пишет она.

Журналист Гунита Нагле-Бутане винит в произошедшем Белевича.

«Подло! Из статьи в NRA выходит, что сам Белевич скрывал факт переливания зараженной крови, а теперь он стал таким болтуном», - пишет она.

Nelietīgi! Spiežot pēc NRA rakstītā, pats Belēvičs slēpa faktu par donoru inficētajām asinīm, bet tagad liels mutes brūķētājs. — Gunita (@butanenagle) January 5, 2017

Журналист Эвия Унама считает, что виновные должны понести наказание.

«Сказанное Белевичем должно спровоцировать объемное судебное расследование. В любом случае, врет он или нет», - считает Унама. Кроме того, журналист считает, что "любой, связанный с этим делом, ответственен и заслуживает укола с зараженной кровью"

Pēc @guntisbelevics apgalvojumiem teorētiski vajadzētu sekot apjomīgiem tiesu darbiem. Abos variantos. Melo, vai nemelo. https://t.co/ZewBF8ZWSt — Unama (@EvijaUnama) January 5, 2017

Jebkurš iesaistītais ir atbildīgs par notiekošo un godam pelnījis iepumpēt sevī inficētās asinis. https://t.co/A0RgwahJzx — Unama (@EvijaUnama) January 5, 2017

Историк Янис Тауренс также призывает судить виновных.

«Если это правда, то не должны ли последовать отставки и судебные процессы?», - пишет он.

Ja tas ir tiesa vai nevajag demisijas un tiesas prāvas? https://t.co/i90HjUUZdd — Jānis Taurēns (@jtaurens) January 5, 2017

Похожее мнение высказывает специалист по окружающей среде Лигита Вирцава.

«Разве это не уголовное дело? Если бы пациенты не забили тревогу, факт переливания крови с гепатитом С продолжили бы скрывать годами», - пишет Вирцава.

Vai tā nebūtu krimināllieta? Ja pacienti neceltu trauksmi, turpinātu slēpt, ka C hepatīta asinis pārlej gadiem -nra.lv/veseliba/196812 — Ligita Vircava (@LVircava) January 5, 2017

Представители компании Medikamentu informācijas centrs отмечают, что Белевич действует правильно, однако его никто не слышит.

«Он сказал, что проинформировал премьера, президента и Минфин, однако никто ничего не предпринял. На его место пришла Чакша и все заглохло», - сказано в сообщении.

@butanenagle Viņš saka, ka esot informējis premjeru, prezidentu un FM, bet neviens neņēmis pierē. Tad vietā nāca Čakša un viss esot noklusis — farmacija-mic.lv (@farmacijaMIC) January 5, 2017

Министр здравоохранения Анда Чакша в сложившейся ситуацией пытается оправдать Государственный центр доноров крови.

«Заявление о том, что Госцентр доноров крови использует кровь больных гепатитом С должно быть опровергнуто. Оно безответственно», - пишет Чакша.

«Происходящие в центре процессы организованы по стандартам ЕС. Эти порядки обеспечивают проверку и соответствующую подготовку образцов», - добавила она.

Jāatspēko apgalvojums, ka VASDC tiek izmantotas ar C hepatītu slimu cilvēku donoru asinis. Ir klaji bezatbildīgi to apgalvot. — Anda (@andacaksa) January 5, 2017

VASDC procesi tiek organizēti pēc Eiropas standartiem. Esošās iekārtas jau nodrošina asins komponenšu pārbaudi un sagatavošanu. — Anda (@andacaksa) January 5, 2017

Напомним, Гунтис Белевич ранее заявил, что будучи министром здравоохранения, он сообщил о масштабе проблемы премьер-министру, президенту и министру финансов.

По его словам, после этого появилось соглашение о том, что Министерство здравоохранения подготовит доклад о ситуации, вариантах ее решения и необходимых средствах. Доклад был подготовлен, но новая министр Анда Чакша его не подписала и не передала правительству.

Как сообщалось ранее, в течение последнего года благодаря новейшим технологиям Госцентр доноров крови обнаружил 25 доноров, у которых был гепатит С.

При этом, как Белевич ранее заявил радио Baltkom, в годы кризиса Центр доноров крови экономил и проверял 24 образца крови за раз.