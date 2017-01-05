Латвийцы требуют судить причастных к переливанию зараженной гепатитом крови (18)

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Общество | 5 января 2017 года, 19:28

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что о переливании крови с использованием образцов больных гепатитом С в правительстве было известно уже давно.

Докторант Уппсальского университета Санта Слокенберга сомневается в честности бывшего министра здравоохранения Гунтиса Белевича.

«Ну-ну, господин Белевич… Правда?», - пишет она.

Журналист Гунита Нагле-Бутане винит в произошедшем Белевича.

«Подло! Из статьи в NRA выходит, что сам Белевич скрывал факт переливания зараженной крови, а теперь он стал таким болтуном», - пишет она.

Журналист Эвия Унама считает, что виновные должны понести наказание.

«Сказанное Белевичем должно спровоцировать объемное судебное расследование. В любом случае, врет он или нет», - считает Унама. Кроме того, журналист считает, что "любой, связанный с этим делом, ответственен и заслуживает укола с зараженной кровью"

Историк Янис Тауренс также призывает судить виновных.

«Если это правда, то не должны ли последовать отставки и судебные процессы?», - пишет он.

Похожее мнение высказывает специалист по окружающей среде Лигита Вирцава.

«Разве это не уголовное дело? Если бы пациенты не забили тревогу, факт переливания крови с гепатитом С продолжили бы скрывать годами», - пишет Вирцава.

Представители компании Medikamentu informācijas centrs отмечают, что Белевич действует правильно, однако его никто не слышит.

«Он сказал, что проинформировал премьера, президента и Минфин, однако никто ничего не предпринял. На его место пришла Чакша и все заглохло», - сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Анда Чакша в сложившейся ситуацией пытается оправдать Государственный центр доноров крови.

«Заявление о том, что Госцентр доноров крови использует кровь больных гепатитом С должно быть опровергнуто. Оно безответственно», - пишет Чакша.

«Происходящие в центре процессы организованы по стандартам ЕС. Эти порядки обеспечивают проверку и соответствующую подготовку образцов», - добавила она.

Напомним, Гунтис Белевич ранее заявил, что будучи министром здравоохранения, он сообщил о масштабе проблемы премьер-министру, президенту и министру финансов.

По его словам, после этого появилось соглашение о том, что Министерство здравоохранения подготовит доклад о ситуации, вариантах ее решения и необходимых средствах. Доклад был подготовлен, но новая министр Анда Чакша его не подписала и не передала правительству.

Как сообщалось ранее, в течение последнего года благодаря новейшим технологиям Госцентр доноров крови обнаружил 25 доноров, у которых был гепатит С.

При этом, как Белевич ранее заявил радио Baltkom, в годы кризиса Центр доноров крови экономил и проверял 24 образца крови за раз.

Комментарии 18
Бросьте !22 часа назад
По-любому суд будет на их стороне,ведь они все кормятся из одного котел.
Я уже не помню,когда су был честным и справедливым.Не зря людям приходится обращаться в Европу, чтобы хоть там найти справедливость.
Суд только и успевает рассматривал дела о честипа и достоинстве (если кого-то обозвали козлом), или просят оценит чьи-то высказывания.
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И ЧТО?22 часа назад
Вот на таких надо испытывать лекарства и "новые мед.технологии".Самое, что им грозит-отставка.Это полный пшик, а где реальные сроки? Ах да,прокуратура и суды тоже"в доле",поэтому своих не засудят.
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только22 часа назад
Суд может остановить этот медицинский беспредел, прошлых и нынешнего министров якобы нашего здоровья судить
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