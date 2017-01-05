Общество |

Сумма расходов на первый этап реконструкции Большой эстрады в Межапарке выросла на 5 миллионов евро до 23 млн евро. Также число зрительских мест увеличено до 30 тысяч, рассказали в ходе презентации строительного проекта его авторы Аустрис Майлитис и Юрис Пога.

Сегодня Майлитис и Пога представили строительный проект первого этапа реконструкции, который планируется осуществить до Вселатвийского праздника песни и танца в 2018 году.

К реконструкции эстрады приступят в начале лета, сообщил Пога.

Первая очередь строительства эстрады обойдется не в 18 миллионов евро, как планировалось ранее, а в 23 176 157 евро. Из этой суммы 43% будут направлены на создание зрительской зоны, 22% - на оснащение зрительской зоны, 25% - на строительство подъездных дорог и 10% - на установку внешних инженерных сетей.

По проекту, зрительская зона будет включать и нынешнюю эстраду, и новый строительный объем. Чтобы увеличить вместимость трибун для хористов, построят временные деревянные трибуны.

Территорию нынешней эстрады увеличат примерно на 50 тыс. кв. метров. Сейчас огражденная территория эстрады в Межапарке составляет почти 92 тыс. кв. метров, а площадь расширенной территории достигнет 146 439 кв. метров.

Здесь будут созданы специальные места для сбора участников, места подключения к питьевой воде и канализации. Во время проведения больших мероприятий можно будет установить дополнительные передвижные туалеты и организовать места для торговли и общественного питания. Электричество планируется подключить и на проспекте Остас.

Сейчас, по словам авторов проекта, трибуны вмещают 7510 хористов, а к празднику песни и танца в 2018 году благодаря временным трибунам можно будет разместить еще 2292 певцов, доведя их общее число до 9802. В свою очередь площадь зрительской зоны составит 22 197 кв. метров, здесь будет 30 557 мест вместо нынешних 23 тыс. Также планируется построить четыре вышки, при помощи которых обеспечат освещение эстрады, кроме того, в вышках будут колодцы для подключения радио- и телевизионного оборудования.

Под зрительской зоной построят двухуровневые помещения с туалетами, местами для торговли, медпунктом и информационным центром.

В 10 часов утра 10 января будет объявлен конкурс на строительство, сообщил директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров. Ориентировочно 10 марта конкурс завершится и в течение месяца станет известен победитель, чтобы к Пасхе уже заключить договор. Объект планируется сдать в эксплуатацию 18 июня 2018 года.