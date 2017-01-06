Рижане активно жалуются на неправильно припаркованные машины (9)

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Общество | 6 января 2017 года, 07:06

Когда около 2 лет назад была создана мобильная платформа Рижской муниципальной полиции, стражи порядка надеялись, что с ее помощью общество активнее будет сотрудничать с ними и будет помогать пресекать правонарушения, предоставляя информацию. Однако в течение последнего года сообщения поступают только от тех людей, которые стали свидетелями неправильной парковки автомашин, пишет skaties.lv. Эту информацию зачастую сообщают велосипедисты.

В свою очередь сейчас, по словам правоохранительных органов, еще одна тема стала чрезвычайно популярной - не убранный снег с тротуаров.

"В основном сообщения касаются неправильно припаркованных машин или не очищенных от снега тротуаров. Однако призываем жителей оценивать то, о чем они сообщают. Ведь сейчас, в пору интенсивных снегопадов, сообщать о не расчищенных улицах, бесполезно", - указал представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

Количество жалующихся рижан с каждым месяцем растет. За прошлый год, используя мобильную аппликацию, свои жалобы оставили 12 000 рижан. Это 15% от общего количества вызовов.

Полицейские просят быть корректными и оценивать свои жалобы по существу. Есть и такие рижане, которые используют эту аппликацию,почти 1000 раз в год, жалуясь на какие-либо нарушения.

Комментарии 9
11 часов назад
"Эту информацию зачастую сообщают велосипедисты"- Не когда не любил велопедистов на проезжей части
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Однако! 8 часов назад
равно как и на тротуаре!
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Ежик птица гордая 7 часов назад
Все верно, паркуются в Риге как попало, игнорируя все нормы и правила движения и безопасности....скажу честно, это обычное жлобство, когда вдоль двуполосной дороги припаркованы автомобили, и чтобы сделать маневр, надо выезжать на встречную полосу, тем самым, жопорукие парковщики создают аварийную ситуацию. А про припаркованные во дворах авто прямо на ПОВОРОТАХ я вообще молчу....только потом в соцсетях появляются такие заявы ОЙ..КТО ВИДЕЛ ТАКОГО ТО ЧИСЛА КТО ПОЦАРАПАЛ МОЮ МАШНКУ, ОТЗОВИТЕСЬ..а что дура, стоит на повороте это мелочи. Вообще хорошо бы чтобы дорожники с муниципалами проехались по той же ул. Зентенес, уверяю, там горчичников можно налепить на пополнение бюджета немеряно....
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