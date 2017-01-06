Общество |

Когда около 2 лет назад была создана мобильная платформа Рижской муниципальной полиции, стражи порядка надеялись, что с ее помощью общество активнее будет сотрудничать с ними и будет помогать пресекать правонарушения, предоставляя информацию. Однако в течение последнего года сообщения поступают только от тех людей, которые стали свидетелями неправильной парковки автомашин, пишет skaties.lv. Эту информацию зачастую сообщают велосипедисты.

В свою очередь сейчас, по словам правоохранительных органов, еще одна тема стала чрезвычайно популярной - не убранный снег с тротуаров.

"В основном сообщения касаются неправильно припаркованных машин или не очищенных от снега тротуаров. Однако призываем жителей оценивать то, о чем они сообщают. Ведь сейчас, в пору интенсивных снегопадов, сообщать о не расчищенных улицах, бесполезно", - указал представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

Количество жалующихся рижан с каждым месяцем растет. За прошлый год, используя мобильную аппликацию, свои жалобы оставили 12 000 рижан. Это 15% от общего количества вызовов.

Полицейские просят быть корректными и оценивать свои жалобы по существу. Есть и такие рижане, которые используют эту аппликацию,почти 1000 раз в год, жалуясь на какие-либо нарушения.