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В этом году вывоз елочек для всех жильцов жилых районов по всей Риги бесплатно обеспечивают компании Clean R, Pilsētvides Serviss, а также Rīgas namu pārvaldnieks, сообщает info.riga.lv.

Помещать елочку в контейнер для бытовых отходов запрещено, поэтому их просят оставлять возле контейнера.

Основное, что нужно знать про вывоз елочек:

-- елочки будут вывозить с площадок для мусорных контейнеров возле жилых домов;

-- вывоз елочек будет осуществляться один раз в неделю;

-- елочки вывозят уже с 27 декабря;

-- компании ООО Clean-R и ООО Pilsētvides serviss обеспечит бесплатный сбор и вывоз елочек из всех районов Риги;

Бесплатный вывоз елочек в Саркандаугаве и Вецмилгрависе обеспечат сотрудники Rīgas namu pārvaldnieks с 9 по 31 января этого года (елочки можно оставить на площадке мусорных контейнеров до 9:00 утра 31 января).

Если у вас есть вопросы, звоните на единый информационный телефонный номер 8900, пишите на мейл rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv или обращайтесь в любой из 11 центров обслуживания клиентов по всей Риге.