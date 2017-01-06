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Трасса с натуральным снегом будет работать каждый день с 10:00 до 21:00 пока будет мороз и снег.

Также как и в других официальных местах зимнего досуга в Риге, на этой лыжной трассе будет работать пункт проката инвентаря. Так лыжный комплект (спортивные лыжи, палки и сапоги) будет стоить детям до 16 лет и пенсионерам 3 евро в час, а взрослым – 4,5 евро в час.

Лыжная трасса у Деглавской горки находится по адресу улица Лиелвардес 141. Более подробную информацию о трассах можно найти здесь и здесь.