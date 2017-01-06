Открылась лыжная трасса возле Деглавской горки (1)
Общество | 6 января 2017 года, 10:09
Трасса с натуральным снегом будет работать каждый день с 10:00 до 21:00 пока будет мороз и снег.
Также как и в других официальных местах зимнего досуга в Риге, на этой лыжной трассе будет работать пункт проката инвентаря. Так лыжный комплект (спортивные лыжи, палки и сапоги) будет стоить детям до 16 лет и пенсионерам 3 евро в час, а взрослым – 4,5 евро в час.
Лыжная трасса у Деглавской горки находится по адресу улица Лиелвардес 141. Более подробную информацию о трассах можно найти здесь и здесь.
А где "здесь и здесь" ?
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