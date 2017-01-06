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Вирус гепатита С не обнаружен в крови ни одного из 25 доноров, у которых был гепатит С. Это подтвердила проверка при помощи новых технологий, но в пяти случаях выявлены антивещества, сигнализирующие о потенциальном присутствии вируса, сообщил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

В середине декабря сообщалось, что за последний год при помощи новейших технологий Государственный центр доноров крови выявил 25 доноров, болевших гепатитом С. Были подозрения, что в результате переливания крови пациенты могли заразиться. В целом от этих 25 доноров 28 больниц получили 195 компонентов крови.

Факт присутствия антивеществ говорит лишь о том, что человек когда-то находился в контакте с возбудителем болезни, пояснил Шнейдерс.

Переливание крови с антивеществами не обязательно означает заражение. Об этих пяти случаях информирован Центр профилактики и контроля заболеваний.

Информация, переданная ранее СМИ, трактуется как личная точка зрения руководителя донорского центра Иветы Озолини, которая "ввела общество в заблуждение, заявив о непроверенных и неподтвержденных фактах и неверно их интерпретировав".

Озолиня отстранена от должности распоряжением министра здравоохранения на время дисциплинарного дела.

Как бывший министр Гунтис Белевич ранее заявил радио Baltkom, работники лабораторий не проверяют на наличие вирусов кровь каждого донора, а соединяют в одной пробирке кровь шести человек и проверяют уже полученный материал. В годы кризиса Центр доноров крови экономил и проверял 24 образца крови за раз.