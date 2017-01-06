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На выходных на месте бывшей свалки на улице Деглава в Риге вновь откроется горка, которая в народе получила название "кепка Ушакова". Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

"Горка на улице Деглава на месте бывшей свалки, она же "кепка Ушакова" снова откроется в субботу. В субботу будет работать уже и трасса для беговых лыж. При этом я еще раз хочу напомнить – что-либо строить и благоустраивать на этой горке можно будет только через 4 года. Таковы ограничения, которые связаны с тем, что весь объект создан при европейском софинансировании. Эти ограничения также запрещают нам еще 4 года убирать забор", - написал Ушаков.

Он призвал рижан и гостей столицы к осторожности.

"В течение этих 4 лет – это "дикая" горка. Как все те горки в лесах Риги и Латвии, с которых мы сами катались в детстве каждую зиму. "Дикая" горка значит, что надо быть внимательным. Мы сами в детстве переворачивались на санках, врезались друг в друга и разные объекты. А взрослые по возможности следили, чтобы все было безопасно. Дума со своей стороны обеспечит опять покрышки вдоль забора. Мы же обеспечим и людей, которые будут следить по возможности за порядком. В выходные дни в районе пункта проката инвентаря будет также дежурить медик", - написал Ушаков.

Он также напомним, что скоро у горки появится каток.

"P.S. Каток будет торжественно открыт 28-го января и будет открыт бесплатно для всех", - рассказал Ушаков.

Напомним, в сентябре около "кепки Ушакова" и 84-й средней школы открылся комплекс для спорта и активного отдыха.

Фото: Nora Krevneva