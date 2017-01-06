Президент с супругой поздравили православных с Рождеством (+ОПРОС) (9)
Общество | 6 января 2017 года, 11:52
Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой поздравили православных и старообрядцев Латвии со светлым праздником Рождества Христова.
В твиттере президент с супругой пожелали, чтобы праздничное чудо проникло в каждое сердце, поселив в нем веру, надежду и любовь.
January 6, 2017
Свое поздравление опубликовал в твиттере и премьер-министр Марис Кучинскис. Он написал, что для христиан этот праздник является новым началом, временем светлых эмоций и внутреннего покоя.
"Рождество - это семейный праздник в религиозной традиции и светской среде, поэтому он особенно важен", - пишет глава правительства.
January 6, 2017
Кучинскис пожелал быть в эти дни вместе с близкими, чтобы ощутить праздник как лучший в году, посвятив время себе, близким и своей вере.
Спасибо конечно, но выходной зажат до сих пор!!!! А ведь для многих людей очень важно в канун Православного Рождества посетить храм. Ладно, каждому воздастся по деяниям!! С Рождеством Христовым, православные!!!!
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Сообщение в твиттере это называется поздравлением? Сука, я так же буду платить налоги, в твиттере. Что за хронически больной президент у нас? Поздравляет чуть ли не сидя на инвалидном кресле, ноги в розь, как пахан... ПРЕМИИ ВЫПИШИТЕ, за сообщение в твиттере, так на тыс. 10 евро.
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Это правильно.
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