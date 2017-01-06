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Кабинет министров Латвии на последнем в прошлом году заседании, которое состоялось 20 декабря в закрытом режиме, принял решение согласно постановлению Европейского суда по правам человека выплатить бывшему полковнику Министерства государственной безопасности ЛССР Янису Кирштейнсу компенсацию в размере 3000 евро за причиненный ему моральный ущерб за слишком долгое разбирательство в латвийском суде. Об этом пишет газета Latvias avīze.

Упомянутую сумму Латвия выплатит бывшему чекисту, которого государство в течение 10 лет так и не смогло осудить за его соучастие в карательных операциях против национальных партизан и других патриотов Латвии, пишет газета.

"Надо учитывать, что приговор ЕСПЧ о компенсации уже связан не с обвинениями, а с действиями суда Латвии, который слишком долго рассматривал это дело. К сожалению, из-за несовершенства законодательства суд не мог своевременно и качественно рассмотреть это дело", - указал депутат Сейма, историк Ритварс Янсонс ("VL!" - ТB/LNNK).

На вопрос журналистов, есть ли основания опасаться, что данный прецедент с решением ЕСПЧ смогут использовать другие бывшие чекисты и соратники Кирштейнса, Янсонс ответил отрицательно.

"Не думаю. Эти люди уже умерли", - успокоил представителей СМИ депутат Сейма.

Напомним, 20 октября Комитет Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) единогласно признал Латвию виновной в нарушении права истца Яниса Кирштейнса на рассмотрение дела в разумные сроки. Согласно решению ЕСПЧ, государство обязано выплатить ему компенсацию за моральный ущерб — 3 тысячи евро. В приговоре суда было сказано, что приговор не может быть оспорен.

89-летний Кирштейнс, который во времена СССР был полковником Министерства государственной безопасности, после восстановления независимости Латвии был обвинен в геноциде жителей страны. Однако в 2008 году, спустя 10 лет судебных тяжб, был полностью оправдан за отсутствием состава преступления. Его обвиняли в участии в операциях против "лесных братьев", ведении следственных процессах в их отношении, а также арестах антисоветски настроенных жителей.