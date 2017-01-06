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Хоккейный клуб "Динамо" (Рига) является инструментом так называемой мягкой власти России, считает журналист Latvijas Avīze (LA) Артис Дрезиньш, призывающий латвийцев начать игнорировать этот клуб.

"В свое время я сам, как религиозный фанатик, ждал очередной игры "Динамо" и таких, как я, были тысячи. Когда-то нам во всеуслышание заявляли, что новый "Динамо" станет командой только Латвии и даже хоккеистов из России брать не будут, но на самом деле все оказалось совсем иначе. В наш клуб продолжали вливать российские деньги и продолжают это делать по сей день, за счет газового бизнеса. Сначала еще казалось, что эти деньги не пахнут, но после войн России с Грузией и Украиной - они страшно смердят! Самое ужасающее, что никто не может ответить на вопрос о том, зачем нам нужен такой клуб, который содержит, как его называют многие политики и друзья НАТО, агрессор? Разве у России так много денег, что они не знаю, куда их деть? Глупости! Поэтому мое предложение - игнорировать "Динамо"! Пускай сами варятся в собственном соку со своим чекистом (имеется в виду председатель совета "Динамо Рига" Юрис Савицкис, бывший сотрудник КГБ - Ред.) и российскими деньгами", - заявляет журналист.

Дрезиньш также считает, что от такого "Динамо" латвийский спорт только страдает.

"С появлением "Динамо", у других видов спорта - таких как баскетбол, волейбол, флорбол - рухнуло количество болельщиков и спонсоров. Да и латвийские чемпионаты по хоккею стали неинтересны людям. Кто-нибудь вообще помнит о том, что латвийских болельщиков хоккея считали лучшими?", - задается вопросом журналист.

По его словам, у "Динамо" не получилось поднять уровень хоккея в Латвии.

"На мировых чемпионатах им все труднее и труднее, в НХЛ играет полтора нашего хоккеиста, местный чемпионат сложно считать престижным. Глупо думать, что в случае развала "Динамо" нашим спортсменам будет негде играть. Те, кто зарабатывает 10 тыс.евро и больше, спокойно смогут играть за меньшие деньги в других клубах. А про чекиста, как говорит легенда хоккея Ирбе, "мягкого Савицкиса", который заикается, когда надо ответить на вопрос об оккупации Латвии в 1940 году и критикует латвийских патриотов, скелетонистов Дукурсов - вообще говорить не хочу", - пишет Дрезиньш.

Напомним, после публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года, братья Дукурсы выступили с заявлением о бойкотировании чемпионата мира 2017 в случае его проведения в Сочи.

Юрис Савицкис в связи с этим заявил, что латвийские скелетонисты могли отказаться от поездки в Сочи, потому что не уверены в своей форме.

"Может, они так решили, потому что плохо катаются? Думают, не в форме, поэтому не хотят ехать и ведут вот такие игры. И кто по нормальному проверял на допинг латвийских скелетонистов? Было такое? Пусть их самих проверят", - сказал Савцикис.