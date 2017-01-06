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Прошлой ночью с улиц Риги вывезено 4079 кубометров снега, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Снег вывезен из Вецриги, из пешеходных туннелей у торгового центра "Stockmann", на ул. Гоголя и привокзальной площади, с велополос на ул. Элизабетес, Дзирнаву и Барона, с участка ул. Элизабетес от ул. Экспорта до ул. Валдемара.

Также снег вывезен с отдельных участков ул. Калнциема и Слокас и с остановок.

Сегодня вывоз снега продолжится с ул. Барона и Калнциема.