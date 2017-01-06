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C понижением температуры воздуха в рижских реках и озерах стремительно образуется лед, находиться на котором опасно. Поэтому Рижская дума объявляет период повышенной опасности на льду водоемов, расположенных на административной территории города.

В этот период жителям находиться на льду запрещено, сообщает Отдел по связям с общественностью Рижской думы.

За соблюдением этого распоряжения исполнительного директора столицы будет следить Полиция Рижского самоуправления.

Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, за нарушение распоряжения может быть сделано предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 70 евро.

Люди, которые будут пойманы на льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без предупреждения оштрафованы на сумму от 15 до 100 евро.

Когда слой льда станет крепким, период повышенной опасности на льду будет отменен полностью или частично, о чем сообщат дополнительно.