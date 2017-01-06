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Пришло время подумать о строительстве метро в Риге. Такое мнение в эфире телеканала LNT высказал исследователь Рижского технического университета (РТУ) Виестурс Вецкалнс. Об этом сообщает Skaties.lv.

По его словам, чтобы попасть из одного конца Риги в другой, иногда приходится проводить в общественном транспорте почти полтора часа. Это значит, что многие рижане, добираясь из дома до работы и обратно, проводят в дороге до трех часов в день.

Строительство метро - единственное достойное решение этой проблемы, считает Вецкалнс, который многие годы изучал преимущества пользования этим видом транспорта, пока жил в португальском Лиссабоне.

Он считает, что для Риги подошло бы метро простого типа, напоминающее трамвай. Как доказывает опыт Копенгагена, оплата за проезд километра для одного пассажира обойдется немного дешевле, чем на автобусе или трамвае, а расходы на вагоны останутся такими же, утверждает Вецкалнс.

В свою очередь, аргумент, что грунт под Ригой не подходит для строительста метро – неправда, считает исследователь. По его мнению, уровень до которого дошло современное строительство, способен со всем справиться.

В советское время, предлагаемая общая длина, соединяющая Иманту и Юглу, Саркандаугаву и Плявниеки, составляла неполные девять километров. В наши дни, на такую длину потребовалось бы 2 миллиона евро. Проект можно было бы финансировать по разному, например, при помощи Европейского Союза или в сотрудничестве с частными инвесторами, считает эксперт.

Вецкалнс также утверждает, что метро могло бы окупиться примерно за 20 лет, главное, чтобы идея была разработана качественно.

Добавим, в советское время существовал проект Рижского метрополитена, строительство первого пускового участка должно было начаться в 1990-м году, ввод в эксплуатацию предполагался в 2000-2002 годах, однако сооружение было отменено ввиду протестов общественности и распада СССР.