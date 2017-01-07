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Православные и старообрядцы Латвии отмечают Рождество Христово. В ночь с 6-ого на 7-е января в Рижском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение, в котором приняло участие большое число прихожан. Божественную литургию совершил Митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр обратился к пастве с Рождественским посланием.

Вновь встречаем мы великий и светлый праздник Рождества Христова и Церковь наша словами священных песнопений призывает нас в духовной радости встретить этот день и осмыслить глубоко его значение для нас.

Мы живем в трудное время, но Господь не оставляет нас Своею Божественною любовью. В минувшее лето мы многократно радовались Его милости к нашей Латвийской Православной Церкви.

В марте 2016 года совершилась хиротония нового Архипастыря нашей Церкви, Преосвященного Иоанна, Епископа Елгавского, что имеет для нас большое значение и укрепит Церковь нашу. Во многих приходах, несмотря на материальные трудности, проведены большие ремонтные работы.

Мы молитвенно отметили многие прекрасные юбилеи – 10-летие со дня Архиерейской хиротонии Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского, 140-летие со дня рождение священномученика Иоанна, Архиепископа Рижского, 180-летие со дня освящения храма св.Архистратига Михаила в селе Граверы в Латгалии.

Отрадно, что в минувшем году издано много книг и впервые в нашей истории Латвийским государством выпущена почтовая марка с изображением священномученика Иоанна, что свидетельствует об уважении к его памяти.

Будем же и впредь уповать на милосердие Божие и благодать Христову, обильно подаваемую нам в Святой Церкви и ее Таинствах, будем веровать и молиться, будем каяться в своих согрешениях и искать в жизни прежде всего Христа, пришедшего в мир нашего ради спасения.

Всю врученную мне Богом Вселатвийскую паству поздравляю с праздником Рождества Христова и Новолетием благости Божией,- указал, как пишет pravoslavie.lv, Ми­т­ро­по­лит Риж­ский и всея Лат­вии Александр.

Католики отмечают Рождество Христово 25 декабря, а православная церковь эту дату высчитывает по Юлианскому календарю, вследствие чего этот светлый праздник отмечается 6,7 и 8 января.

Высокопоставленные лица Латвии - президент с супругой и премьер-министр поздравили православных и старообрядцев Латвии со светлым праздником Рождества Христова.

В твиттере президент Раймонд Вейонис с супругой Иветой пожелали, чтобы праздничное чудо проникло в каждое сердце, поселив в нем веру, надежду и любовь.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис написал, что для христиан этот праздник является новым началом, временем светлых эмоций и внутреннего покоя.

"Рождество - это семейный праздник в религиозной традиции и светской среде, поэтому он особенно важен", - пишет глава правительства.

В Латвии насчитывается около 400 000 православных и староверов. Партия "Согласия" неоднократно подавала в Сейм предложение объявить православное и старообрядческое Рождество 7 января выходным днем. Как заявляют авторы законопроекта, объявление 7 января выходным днем благоприятно повлияет на интеграцию общества и отношение православных к государственной власти.

Но, правящая коалиция не изменила своего отрицательного отношения к данному предложению и в очередной раз в июне 2016 года отклонила это предложение.

Как сообщалось, архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич считает, что, как и для католиков, у которых на Рождество выходной, православное Рождество 7 января также нужно сделать выходным днем. Предоставление выходного на православное Рождество стало бы красивым жестом.

"Я считаю, что и православным нужно дать выходной, чтобы они могли праздновать. Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека, в том числе конфессиональной", - сказал архиепископ.