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Жители Латвии приводят в отчаяние эстонских предпринимателей тем, что в приграничных с Латвией эстонских магазинах сдают пустую тару из-под алкоголя с тем, чтобы за это получить деньги, сообщила программа TV3 Ziņas.

В Эстонии уже годами работает депозитная система для упаковки напитков, когда за каждую сданную стеклянную или пластиковую бутылку или даже жестяную банку можно получить десять центов, которые были заложены в стоимость товара.

Многие латвийцы стали зарабатывать, собирая дома и везя пустую тару из Латвии в Эстонию. Один из эстонских предпринимателей на пункте приема бутылок указал, что жители Латвии привозят сдавать пустую тару в массовом порядке. "В основном это, конечно, бомжи. Они везут на поезде из Смилтене и Валмиеры сразу по 5-6 мешков из под картошки пустых бутылок. Я их всех уже знаю в лицо",- говорит эстонец.

Как уже сообщалось, из-за большой разницы в акцизе на алкоголь, крепкие напитки в Латвии стоят намного дешевле, чем в Эстонии, и эстонцы в массовом порядке едут закупаться в приграничную с эстонской Валгой Валку. Соответственно затем пустую тару в массовом порядке сдают у себя в Эстонии.

"Если мы будем продолжать выплачивать деньги за латвийские бутылки, за которые не получили депозит, это доведет нас до банкротства", - сказал в телесюжете один из эстонских чиновников.

Поэтому в Эстонии с нового года введена новая система, когда бутылки из других стран не принимаются. Сдать и получить деньги можно лишь за те бутылки, которые помечены особенной маркировкой и штрихкодом.

Латвийцы уже высказывают сожаление в связи с этим, так как они лишатся какого-никакого заработка, а эстонцы будут выбрасывать латвийские бутылки где придется, так как больше не будет мотивации сдавать тару и обратно получать вложенные в напитки деньги, сообщает TV3.

Стоит напомнить, что Латвия единственная из из Балтийских стран, где до сих пор не введена депозитная система, тогда как эстонцы и литовцы гордятся тем, что у них благодаря депозиту на бутылки не загрязняется окружающая среда.