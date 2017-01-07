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В немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.

Как передает BBC, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны.

В ближайшие дни военная техника будет транспортирована железной дорогой из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

По данным "Deutsche Welle", для этого бундесверу потребуется свыше 900 вагонов и платформ. Общая длина железнодорожных составов с военной техникой составит порядка 14 километров.

В Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек - по одному в каждую страну.

Размещение сил НАТО в Восточной Европе - часть программы Североатлантического альянса, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России.

Россия неоднократно выступала против расширения присутствия НАТО в Восточной Европе, постепенно наращивая при этом собственное военное присутствие у границ со странами Балтии.

По оценкам НАТО, численность российских войск, сосредоточенных на западной границе России, составляет примерно 330 тысяч человек. Американский военный контингент будет размещен в Литве, Латвии, Эстонии, а также Болгарии и Венгрии.

Первоначально предполагалось, что американские военные прибудут в Европу в конце января, однако уходящий президент США Барак Обама ускорил процесс, чтобы вступающий в полномочия 20 января избранный президент Дональд Трамп не остановил его.