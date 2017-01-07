Самая морозная ночь в Латвии: жертвам холодов потребовалась помощь медиков
За прошедшие сутки помощь медиков потребовалась семи пострадавшим от холодов, сообщила руководитель отдела по связям Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.
Медики оказали помощь 73-летнему мужчине в Земгале, который в неподходящей одежде вышел в сарай и не смог вернуться в дом. Пострадавший с переохлаждением доставлен в больницу.
Также помощь медиков потребовалась 82-летней женщине в Латгале. Дочь пострадавшей, которая живет в Риге, попросила соседа навестить мать, и тот обнаружил пожилую женщину с серьезным переохлаждением тела. В Видземе социальный работник нашел в неотапливаемых помещениях без сознания 72-летнего мужчину. Пострадавший доставлен в больницу с обморожением ноги и переохлаждением тела.
Также в минувшие сутки была оказана 51-летнему мужчине без определенного места жительства, который получил обморожения и переохлаждение в результате длительного пребывания на улице. В свою очередь в Земгале помощь потребовалась 17-летнему парню, который в состоянии опьянения подрался с незнакомцами, упал в снег и обморозил ладонь.
Букша подчеркнула, что холода особенно опасны для пожилых людей, которые живут одни и не могут себе помочь в критической ситуации, например, упав на улице. Медики призывают людей, чьи пожилые родственники живут на селе, позвонить им, съездить навестить и обеспечить дровами. Также СНМП призывает не проходить мимо упавших на улице людей, а подойти к ним и предложить помощь.